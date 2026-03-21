Trump'tan Hamas'a Silah Bırakma Teklifi
Trump'tan Hamas'a Silah Bırakma Teklifi

21.03.2026 14:38
Trump'ın Barış Kurulu, Hamas'a silah bırakma önerisi sundu. Gazze'de yeniden yapılanma çabaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'nun Hamas'a silahlarını nasıl bırakabileceğine dair yazılı bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Reuters haber ajansının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Barış Kurulu, geçtiğimiz hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmeler sırasında Hamas'a nasıl silah bırakabileceğine yönelik yazılı bir öneri sundu. Kaynaklara göre görüşmelere Barış Kurulu Özel Temsilcisi Bulgar diplomat Nickolay Mladenov ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yardımcısı Aryeh Lightstone katıldı.

Mladenov perşembe günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım ulaştırmak için ciddi çabaların sürdürüldüğünü ve arabulucular tarafından büyük bir kısmı harabe halinde olan Gazze'de yeniden yapılanmayı ilerletebilecek bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade etmişti. Mladenov, "Konu artık masada. Tek bir net seçim gerektiriyor: Hamas ve tüm silahlı grupların istisnasız ve hiçbir ayrıcalık tanımadan tamamen silahsızlanması. Bu umut dolu dönemde sorumluların Filistin halkı için doğru seçimi yapmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Gazze planı, İsrail ve Hamas'ın Ekim ayında üzerinde anlaştığı bir plan olup İsrail askerlerini Gazze'den çekilmesini, Hamas'ın silahlarını bırakması ve yeniden yapılanmanın başlamasını öngörüyor. İsrail, Gazze topraklarının yaklaşık yarısını kontrol eden askerlerini geri çekme konusunda bir işaret göstermedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

