Trump'tan Hindistan ve Brezilya'ya Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Hindistan ve Brezilya'ya Gümrük Vergisi Artışı

Trump\'tan Hindistan ve Brezilya\'ya Gümrük Vergisi Artışı
06.08.2025 19:08
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Trump, Hindistan'a gümrük vergisini %50'ye çıkarırken, Brezilya DTÖ'ye itiraz edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti. Brezilya'ya uygulanacak olan yüzde 50'lik gümrük vergisi ise bugün yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisine ek yüzde 25 vergi daha getirerek, gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti. Brezilya'ya uygulanacak olan yüzde 50'lik gümrük vergisi bugün yürürlüğe girerken, Hindistan'a uygulanan yeni gümrük vergisi ise 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray, Hindistan'a getirilen ek gümrük vergisinin Rusya'da petrol ithalatı nedeniyle uygulandığını belirtti. Trump, Rusya'da petrol ithalatının devam etmesi halinde Hindistan'a yeni yaptırımlar uygulayabilir.

"Hindistan, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son günlerde Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını hedef aldığı hatırlatılarak, "Bu konudaki tutumumuzu, ithalatımızın piyasa faktörlerine dayalı olduğunu ve 1,4 milyar Hindistan vatandaşının enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını daha önce açıkça belirtmiştik. Bu nedenle, ABD'nin diğer birçok ülkenin de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda aldığı önlemler nedeniyle Hindistan'a ek gümrük vergileri uygulamaya karar vermesi son derece talihsiz bir durumdur. Bu önlemlerin haksız, gerekçesiz ve mantıksız olduğunu yineliyoruz. Hindistan, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi.

Hindistan'a yönelik yeni verginin özellikle tekstil, ilaç ve elektronik ihracatını etkilemesi bekleniyor. Hindistan ekonomisinin 2025-2026 dönemi büyüme tahmininde yüzde 0,3-0,4 oranında bir düşüş yaşanabilir.

Brezilya DTÖ'ye başvuracak

Brezilya Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvuracağını açıklarken, Hindistan kararı "haksız ve çifte standart" olarak nitelendirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, yeni vergilere ilişkin Trump ile doğrudan görüşmeyeceğini, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile temas kuracağını açıkladı. Lula, iki ülkenin DTÖ nezdinde ortak girişim başlatacağını duyurdu.

Brezilya hükümeti, bazı ürünlerin tarifeden muaf tutulduğunu, bunlar arasında uçak parçaları, demir cevheri, enerji ve gübre gibi stratejik kalemlerin bulunduğunu bildirdi. Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad ise önümüzdeki hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşerek süreci ele alacaklarını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hindistan ve Brezilya'ya Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika

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