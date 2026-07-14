Trump'tan Irak Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Orta Doğu'nun zorbasıydı. Irak'a zorbalık yaptılar. Her ülkeye zorbalık yaptılar. Orta Doğu'nun her yerinde korku hakimdi. Artık korku yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldiği görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmede, Irak'ın muazzam petrol rezervleri olduğunu ve büyük bir zenginlik potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Trump, "Başbakan, kısa süre içinde ülkeyi büyük ölçüde değiştirdi. Özellikle de ABD'ye bakış açısını değiştirdi. Aramızda ortaklıklar oluşuyor" dedi.

ABD askerlerinin, 30 Eylül itibarıyla Irak'tan ayrılacağına değinen Trump, "Artık orada askeri varlığımıza ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Irak'taki ABD varlığını "çok büyük bir operasyon" olarak tanımlayan Trump, "Şimdi petrol şirketlerinin tamamı, Irak'a gidiyor ve Irak'la ortaklıklar kuruyor. Gayet iyi anlaşıyorlar. Aramızdaki ilişki, artık orada askeri varlığa ihtiyaç duymayacağımız kadar kapsamlı bir ilişkiye dönüşüyor" dedi.

"İran, Irak'ın üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu"

Gerektiğinde Irak'ı korumak için orada olacaklarını fakat buna gerek olacağını düşünmediğini ifade eden Trump, "Onların başlıca rakibi İran'dı. Belki onlar dost olarak görmüş olabilir ama ben rakip olarak değerlendiriyorum. İran, Irak'ın üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu" dedi.

ABD Başkanı Trump, "İran, Orta Doğu'nun zorbasıydı. Irak'a zorbalık yaptılar. Her ülkeye zorbalık yaptılar. Orta Doğu'nun her yerinde korku hakimdi. Artık korku yok" ifadelerini kullandı. Trump, "İran'ın askeri gücü, sadece dört ay içinde önceki seviyesinin çok küçük bir bölümüne indirgendi. Dolayısıyla, artık bu sorunla karşılaşmayacaklar" dedi.

Trump, Amerikalı petrol şirketlerinin daha önce hiç görülmemiş düzeyde oraya gitmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bence hiç kimse boğazdan geçiş ücreti talep etmemeli"

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yüzde 20 ücret uygulanması konusundaki fikrinin neden değiştiği yönünde bir soru alan Trump, "Dün bu açıklamayı yaptığımda, Hürmüz Boğazı'nı koruyan taraf biziz ama aslında bu petrolden hiçbir çıkarımız yok diye düşünmüştüm. Petrole ihtiyacımız da yok. Bu bizim için önemli değildi ama müttefiklerimiz için önemliydi. Körfez ülkeleri dahil, çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler için önemliydi. Bu yüzden böyle bir teklifi ortaya atmıştım ve bence iyi bir fikirdi" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ile ilgili birçok ülkenin kendisini aradığını belirten Trump, "Farklı kişiler ve ülkelerden telefonlar aldım. Bana, 'Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz. ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapmak isteriz' dediler. Aslında bu hoşuma gitti, çünkü bence hiç kimse boğazdan geçiş ücreti talep etmemeli" dedi.

Trump, "Biz bunu sadece yaptığımız hizmetin karşılığını almak amacıyla gündeme getirmiştik. Körfez ülkeleri, ABD'ye çok büyük miktarda yatırım yapacak. Bu benim için son derece tatmin edici oldu. Hatta bunun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınması fikri tamamen rafa mı kalktı?" şeklindeki bir soruya ise Trump, "Evet, bu konu artık tamamen kapanmıştır" cevabını verdi.

Trump, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerle konuştum. Hepsi, ABD'ye rekor düzeyde daha fazla yatırım yapmak istediklerini söyledi. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Herhangi bir ücret söz konusu olmayacak. Zaten ücret alma fikrini sevmiyorum. Ama aynı zamanda bütün dünyanın ticaretini, Çin'i ve diğer herkesi biz korurken bunun hiçbir karşılığı olmaması adil değil. Çin için koruma sağlamaktan rahatsız olmam. Hiç kimse için koruma sağlamaktan rahatsız olmam. Ama bunun telafi edilmemesi, adil olmazdı" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma tamamlanmıştı ama sonra birden bire vazgeçtiler"

İran'a deniz ablukasının kaldırılması ya da yaptırım muafiyetleri verilmesi ihtimaline ilişkin bir soru alan Trump, "Hayır, onlara bir şans verdim. Bir anlaşma yapmaları için fırsat tanımak istedim. Aslında iki gün önce bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamlanmıştı ama sonra birden bire vazgeçtiler. Anlaşmanın bir kısmını beğenmediler ve devam edemediler. İlk ateş açan onlar oldu, ilk ateşi açmaları büyük bir hataydı" ifadelerini kullandı.

O günden beri İran'ın ağır bir şekilde vurulduğunu söyleyen Trump, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesinin neredeyse tamamını ortadan kaldırdığını savundu.

"Irak'la çok büyük işler başaracağız"

Irak'ın özellikle petrolü nedeniyle muazzam bir potansiyele sahip olduğu ifadelerini tekrarlayan Trump, "Irak'la çok büyük işler başaracağız" dedi.

Trump, "Birçok anlaşma yapacağız. Her iki ülke için de çok sayıda istihdam oluşturacağız. Çok büyük miktarda petrol çıkaracağız. Bunu Amerikan şirketleri yapacak. Başka ülkelerle değil, Amerika ile iş yapmak istiyorlar. Bu da çok iyi bir şey" dedi.

Rusya'ya yaptırım tasarısının geçme ihtimali yüksek

ABD Kongresi'nde Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısının önümüzdeki birkaç hafta içinde kabul edilmesini bekleyip beklemediği sorusuna Trump, vefat eden Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın bunu çok istediği ifadeleriyle cevap verdi. Trump, "Sanırım tasarıya İran'ı da eklemek istiyorlar. İran'ı da ekleyecekler. Bu gerçekleşirse çok büyük bir adım olur. Hatta Hizbullah'ı da ekleyebilirler" dedi.

Bunun Lindsey Graham adına yapıldığını ifade eden Trump, "Bu onun en çok üzerinde durduğu meseleydi. Bundan daha fazla istediği başka bir konu yoktu. Tasarının geçme ihtimali yüksek" dedi.

Böyle bir durumda Çin ve Hindistan'a yönelik dolaylı yaptırımlar uygulanması ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Buna bakılması gerekir. Bu konu henüz görüşülmedi" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni "olağanüstü" olarak nitelendirdi

ABD'nin birçok ülkeyle mükemmel ilişkilere sahip olduğundan bahsederken NATO Zirvesi'nden yeni döndüğünü ifade eden Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi hakkında, "Olağanüstüydü. Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı" dedi. - WASHINGTON