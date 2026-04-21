Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatması
Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatması

Trump\'tan İran\'a Ateşkes Uzatması
21.04.2026 23:56
ABD, İran'la ateşkesi uzatırken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdürecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükteki ateşkesin taraflar arasındaki görüşmelerde bir sonuca varılana kadar uzatıldığını ancak, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam edeceğini belirterek, "Ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve görüşmeler bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" dedi.

ABD-İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesin son saatlerinde taraflar arasındaki müzakerelerin devam edip etmeyeceğine yönelik gerilim yükselirken ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresiz bir şekilde uzatıldığını açıkladı. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran hükümetinin "ciddi anlamda parçalandığını" savunarak, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran'a yönelik saldırılarımızı durdurmamızı istedi" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının süreceğini ancak tartaflar arasındaki ateşkesin yürürlükte kalacağını belirterek, "Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler olumlu veya olumsuz bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" dedi.

İran basını: "İran heyeti Pakistan'a gitmeyecek"

Ateşkesin son saatlerinde İran basını, İranlı heyetin yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenmesi beklenen müzakerelere katılmayacağını açıklamıştı. ABD basını ise adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde, İran-ABD görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık edecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını, ancak iptal edilmediğini bildirmişti.

Vance'in yarın sabah İslamabad'a gelmesi ve iki ülke arasındaki görüşmelerin yarın yeniden başlaması planlanıyordu.

İran'dan ablukanın sonlandırılması talebi

Tahran yönetimi, taraflar arasındaki müzakerelerin devam edilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sonlandırılması gerektiğinin altını birçok kez çizmişti. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani ise yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD tarafından ablukanın sonlandırılabileceğine yönelik sinyaller aldığını söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Ateşkes Uzatması - Son Dakika
