Trump'tan İran'a İki Haftalık Ateşkes Teklifi

08.04.2026 02:06
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması şartıyla saldırıları 2 hafta askıya almayı kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum" dedi.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkan tanıyacaktır" dedi.

Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Advertisement
