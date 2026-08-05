Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Sert Uyarı

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Trump, İran'la görüşmelerin iyi geçtiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle "çok iyi" görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak; aksi takdirde çok sert bir darbe alacaklar ve sonrasında Boğaz yine açılmış olacak" açıklamasında bulundu. Trump, Tahran yönetimine "Eğer anlaşmaya varmazlarsa, bu onlar için çok kötü olur" uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Fox haber kanalına verdiği röportajda İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililerle "çok iyi" görüşmeler yürüttüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda umutlu olduğunu belirten Trump, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak; aksi takdirde çok sert bir darbe alacaklar ve sonrasında Boğaz yine açılmış olacak" ifadelerini kullandı. Son olarak İran'a karşı başlatmaya hazırlandıkları geniş çaplı saldırıdan vazgeçtiklerini hatırlatan Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana planlanan en büyük ve muazzam saldırıyı gerçekleştirmek üzereydik. Ancak beni arayıp çok kibar bir şekilde, 'Lütfen, konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de, 'Evet, konuşabiliriz. Gelin şu işi halledelim. Artık bitirelim' dedim" şeklinde konuştu.

"Bir kez daha cayarlarsa, çok sert bir darbe alacaklar"

Yürütülen müzakerelerin bir anlaşmaya varmak için İran'ın son şansı olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer bir kez daha cayarlarsa, çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar; bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok. Nükleer silaha sahip olamazlar. Olay bu kadar basit" diye konuştu. Tahran yönetiminin görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan kaçındığını ve müzakereleri inkar ettiğini vurgulayan Trump, "Önemli olan tek şey icraattır ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Neler olacağını göreceğiz" dedi. Trump, İran yönetimine "Eğer anlaşmaya varmazlarsa, bu onlar için çok kötü olur" uyarısında bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini yineleyen Trump, "Onlar nükleer silaha sahip olursa, dünya bambaşka bir yer olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

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