Trump'tan İran'la İlgili Helikopter Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran'la İlgili Helikopter Açıklaması

09.06.2026 20:29
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Trump, İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği helikopter için karşılık verme zorunluluğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürerek, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait "AH-64 Apache" tipi taarruz helikopterine ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, helikopteri İran ordusunun düşürdüğünü savundu. ABD Başkanı açıklamasında, "Ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim ki, dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek zorunda olduğunu savunarak, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

"Çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız" demişti

Trump bu sabah yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin, "2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalama şansımız yüksek. Çok, çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız. Eğer gidip bombalarsak, ki bunu istersek çok kolay yapabiliriz, 2-3 hafta daha bombalamaya devam edersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Ama Hürmüz Boğazı aylarca kapalı kalacak" demişti.

Trump ayrıca ABD'deki ön seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham için yapılan sanal mitinge katılarak yaptığı konuşmada İran'a değinmişti. Trump, "Bence bu savaşı kazanıyoruz, ancak asıl zaferi önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanacağız. Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'la İlgili Helikopter Açıklaması - Son Dakika

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