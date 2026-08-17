Trump'tan İran ve Güney Kore Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak" dedi. Trump, daha önce Umman'ı yerle bir edebileceklerine ilişkin sözlerine yönelik soruya, "Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz. Tıpkı diğer devletlerle yaptığımız gibi" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletindeki Santa Cruz şehrindeki bir plajda 10 yaşındaki bir çocuğu kurtaran 16 yaşındaki cankurtaran Ryder Williams'ı Oval Ofis'te ağırladığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ı yerle bir edebileceklerine ilişkin açıklamalarına yönelik bir soruya cevabında, "Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz. Tıpkı diğer devletlerle yaptığımız gibi" dedi.

"İran, benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak"

İran ile imzalanan mutabakat zaptının süresi sona ererken nihai bir anlaşmaya yakın olup olmadıkları sorusu üzerine Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar" cevabını verdi. Trump, "Biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Daha önce B-2 bombardıman uçaklarıyla yaptığımız operasyonun ardından şu an böyle bir silah üretmeleri çok uzun zaman alır. Fakat İran'ın nükleer silahı olamaz, bu basit" dedi.

"(Güney Kore) Onları başka bir ülkeden koruyoruz ve kendi cebimizden milyarlarca dolar harcıyoruz"

Trump, "Bakın, Güney Kore uzun yıllardır bizim tarafımızdan korunuyor. İlk dönemimde sağladığımız koruma karşılığında yıllık yaklaşık 3 milyar dolar ödemeyi kabul ettiler. Çünkü hiçbir şey ödemiyorlardı ve bu adil değildi. Bunun yapılmasını talep ettim. Memnun olmadılar ancak kabul ettiler. Ben 10 milyar dolar istedim ve hiç memnun olmadılar. Ancak kısa bir dönem için 3 milyar dolar ödemeleri ve sonraki yıl bu miktarın artırılması ve bir sonraki yıl yine artırılması konusunda anlaştık" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bu yıllık 3 milyar dolarlık ödemenin iptal edildiğini söyleyen Trump, "Kısa süre önce Güney Kore Devlet Başkanı'nı (Lee Jae Myung) aradım. Kendisini seviyorum ve aslında iyi biri olduğunu düşünüyorum. Onu arayıp, 'Bize yardım etmek ister misiniz?' diye sordum. 'İran konusunda yardıma ihtiyacımız yok ama yine de bize yardım etmek isterseniz bunu yapabilirsiniz' dedim. Bana, 'Hayır, teşekkürler' dedi. Ben de onlara, 'Bir dakika. Yanı başınızdaki komşunuz Kim Jong Un'dan sizi korumak için orada 39 bin askerimiz bulunuyor. Fakat İran gibi son derece kolay bir operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu tuhaf' dedim" ifadelerini kullandı.

Karşı taraftan "Hayır, hayır. Müdahil olmamayı tercih ederiz" cevabı aldığını söyleyen Trump, "Ben de 'Öyleyse biz neden size yardım etmek için müdahil oluyoruz?' dedim. Ben onlara yardımcı olmak istiyorum ama birine 'Yardım etmek ister miydiniz?' diye sorduğunuzda 'Hayır, teşekkürler' diye cevap aldığımızı unutmamak gerek. Onları başka bir ülkeden koruyoruz ve kendi cebimizden milyarlarca dolar harcıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin aynı zamanda NATO çerçevesinde Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığını söyleyen Trump, "Sonra da gün geliyor, kullandıkları petrolün büyük kısmının geçtiği boğazı koruma faaliyetine katılmak istemediklerini söylüyorlar. Petrollerinin yüzde 50'sini oradan alıyorlar. Ama müdahil olmak istemiyorlar. Öyleyse biz bunu neden yapıyoruz. Benim tek istediğim adalet" dedi.

"Kim Jong Un, bana her zaman büyük saygı göstermiştir"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşme talebine neden yanıt vermediği şeklinde soruya Trump, "Cevap vermediğini nereden çıkardınız?" şeklinde karşılık verdi. "Yani cevap verdi mi?" şeklindeki takip sorusuna Trump, "Evet, karşılık verdi" cevabını verdi. ABD'nin uzun süredir beraber olduğu müttefiklerinin yerine Kuzey Kore'deki düşmanların çıkarlarına öncelik verdiğini söyleyenlere cevabının ne olacağı şeklindeki soru üzerine Trump, "Ben, ortamı çok daha güvenli bir hale getiriyorum. Kim Jong Un, bana her zaman büyük saygı göstermiştir. Birçok vesileyle görüştük. Aslında iki temel görüşmemiz oldu. Konuştuk ve birlikte zaman geçirdik. Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor" dedi.

Trump, Kim'in eski ABD Başkanlar Biden ve Barack Obama'yı sevmediğini söyleyerek, "Hiç kimseyi sevmiyordu ama ben onunla iyi anlaşıyorum. Yaptığım tek şey, ortamı daha güvenli hale getirmek. Sizin söylediğinizin tam tersi" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olarak tanıtan bir dolandırıcıyla yazışma yapması konusundaki bir soru üzerine Trump, bu konuda endişeli olup olmadığı sorusuna yorum yapmadı. Trump, "Eminim bir iletişim yanlışlığı yaşanmıştır" dedi.

Burnham ile birkaç görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "Yapacağı işlerden biri de sanırım Kuzey Denizi'ni üretime açmak olacak. Bu, İngiltere'yi oldukça zenginleştirir. Kuzey Denizi'ni açarsanız, dünyanın en büyük rezervlerinden birine ulaşırsınız. Bunu yaparlarsa İngiltere yeniden zengin olur" şeklinde konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor"

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine ilişkin olarak yaptığı açıklamaları ile ne kastettiği sorusuna Trump, "Bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi. Trump, "Boğazı, abluka aracılığıyla biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Bunu yapabiliriz" dedi.

Boğazdan haftada milyonlarca varil petrol geçirdiklerini söyleyen Trump, "Ulaştığımız rakamlara bakarsanız bunu görürsünüz. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Şu anda yaptığımızdan çok daha sert bir şey yapmaya karar vermediğimiz sürece de düşmeye devam edecek. İran'ın başı büyük bir dert içinde. Enflasyonları yüzde 300 seviyesinde, ülkeleri darmadağın olmuş halde ve orduları büsbütün mağlup edilmiş durumda" şeklinde konuştu.