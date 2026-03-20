Trump'tan İran ve NATO Açıklamaları
Trump'tan İran ve NATO Açıklamaları

Trump\'tan İran ve NATO Açıklamaları
20.03.2026 23:44
Trump, İran'ın yeniden inşasının uzun süreceğini belirtti ve NATO müttefiklerine eleştiride bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli MS Now'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin saldırılarının birincil amacının İran'daki rejimin devrilmesi olmadığını hatırlattı. ABD Başkanı, ülkesinin İran'da yönetimin kimde olacağına "muhtemelen" etkide bulunabileceğini ancak bunun öncelikli meselesi olmadığını ifade etti. Trump, "Asıl önemli olan, nükleer silaha sahip olmamalarıdır" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlediği 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' ile "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığı" söylemini tekrarlayan Trump, diğer yandan İran'ın hala zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu savundu. Trump, "Sanırım şu an ayrılabilirim ve İran'ın yeniden inşası 10 yıllarını alır. Ama bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer daha uzun kalırsak, ülkelerini asla yeniden inşa edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"(NATO müttefikleri) Bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar"

NATO müttefiklerine ilişkin hoşnutsuzluğuna da değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nı savunma çağrılarına olumlu cevap vermeyen Avrupalı müttefikler hakkında ne hissettiği sorusuna "İyi değil" yanıtını verdi. Trump, "Ben gelene kadar NATO'nun maliyetinin yüzde 100'ünü biz ödüyorduk. Her zaman bunun tek yönlü bir ilişki olduğunu söyledim. Onlar bir şeye ihtiyaç duyduklarında biz yanlarında oluyoruz. Ama bizim bir şeye ihtiyacımız olduğunda yoklar. Sonuçta haklı olduğum ortaya çıktı. Bu, büyük bir imtihandı" dedi.

"Zelenskiy teklifini siyasi nedenlerle yaptı"

Açıklamasında 2020 yılında kendisi başkan seçilmiş olması halinde Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmayacağı iddiasını tekrarlayan Trump, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmeye "daha yakın" olduklarını söyledi ancak gelişmelere ilişkin ayrıntı vermedi. Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın geliştirdiği dron önleme sistemleriyle Körfez bölgesini korumaya yardımcı olma teklifini de reddettiğinin altını çizen Trump, İran'a karşı savaşta Ukrayna'nın yardımına ihtiyacı olmadığını söyledi. Zelenskiy'nin bu teklifi siyasi nedenlerle yaptığını söyleyen Trump, "Yardıma ihtiyacım yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

23:05
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
Advertisement
