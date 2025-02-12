Trump'tan Kamu Reformu İmzası

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Musk, imza töreninde yaptığı açıklamada "Halk büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek" dedi.

Göreve başlamasından bu yana kamu harcamalarını kısmaya yönelik birçok tedbir alan ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'a daha fazla yetki verdi. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Musk'ın da oğlu ile birlikte hazır bulunduğu törende konuşan Trump, bazı yargıçların aldığı tasarruf tedbirlerine karşı engelleme kararları çıkarmasını eleştirerek, "Milyarlarca ve milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suistimal karşısında yargıçların yolsuzlukları araştırmamızı engellemeye çalıştıklarına inanmak zor görünüyor" ifadelerini kullandı. "Umarım yargı sistemi yapmamız gerekeni yapmamıza izin verir. Biz, diğer şeylerin yanı sıra, tüm bu dolandırıcılık ve suiistimalleri ortaya çıkarmak için seçildik" diyen Trump, "Bir yargıcın, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için seçilen birine, 'Ödemeler konusunda işlerin doğru olup olmadığına bakma hakkına sahip değilsiniz' demesini hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

Musk'tan şeffaflık vurgusu

Törende basına açıklamalarda bulunan Musk ise, Trump'ın kamu harcamalarını kısmaya yönelik tedbirlerini överek, "Halk büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek. Uğruna oy verdikleri şeyi elde edecekler" dedi.

Federal hükümetin harcamalarını azaltmasının "zorunlu" olduğunu kaydeden Musk, borç faizlerinin bütçede giderek artan bir paya sahip olduğunu vurguladı. Halkın kendisinin DOGE'nin eylemlerinden faydalanıp faydalanmadığını sorgulayabileceğini belirten Musk, "Şirketlerimden herhangi birine fayda sağlayan bir şey yapıp yapmadığımı görebilirsiniz. Bu tamamen açık" şeklinde konuştu.

İşe alımlar sınırlandırılacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Trump'ın DOGE işgücü optimizasyon girişimini uygulamaya koyan bir kararname imzaladığı belirtilerek, "Kararname, federal iş gücünü daha verimli ve etkili hale getirecek. Kurum yöneticileri, federal işgücünün boyutunu küçültme ve işe alımları temel pozisyonlarla sınırlandırma konusunda DOGE ile koordinasyon ve istişare yapacak" denildi. Bu kapsamda kamu çalışanlarının sayısının büyük ölçüde azaltılacağı vurgulanan açıklamada, "Kurumlar, belirli göçmenlik, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği personeli istisnaları hariç, federal hizmetten ayrılan her dört çalışan için en fazla bir çalışanı işe alabilecek" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON