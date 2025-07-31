Trump\'tan Kanada\'ya Filistin Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vay canına! Kanada az önce Filistin'in devletleşmesini desteklediğini açıkladı. Bu, onlarla bir Ticaret Anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Filistin Devleti'ni 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözdağı niteliğinde bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Vay canına! Kanada az önce Filistin'in devletleşmesini desteklediğini açıkladı. Bu, onlarla bir Ticaret Anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak. Ah Kanada" ifadelerini kullandı.

"Kanada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir"

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin uzun süredir iki devletli çözüm fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Sivillerin giderek artan acıları, barış, güvenlik ve insan hayatının onurunu desteklemeyi hedefleyen koordineli uluslararası eylemde gecikmeye yer bırakmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"İki devletli çözümü korumak, şiddet veya terörizm yerine barışı seçen tüm insanlarla birlikte durmak ve İsrail ile Filistin devletlerinin barış içinde bir arada yaşama konusundaki doğal arzularını güvenli ve müreffeh bir gelecek için tek yol haritası olarak onurlandırmak anlamına gelir" diyen Carney, "Bu nedenlerle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" açıklamasını yapmıştı. - WASHINGTON