Trump'tan NATO'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
Trump'tan NATO'ya Sert Eleştiri

20.03.2026 17:24
Trump, NATO'yu 'korkaklar' olarak tanımlayarak, ABD olmadan etkisiz kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO için "Korkaklar" ifadesini kullanarak, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda NATO'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler" dedi.

İran ile mücadelenin askeri olarak kazanıldığını iddia eden Trump, "Onlar için çok az risk varken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak petrol fiyatlarının artmasının tek nedeni olan Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardımcı olmak istemiyorlar. Bu, onlar için çok az riskle yapılabilecek son derece basit bir askeri hamle. Korkaklar ve biz bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Son Dakika Politika Trump'tan NATO'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan NATO'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
