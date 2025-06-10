Trump\'tan Protestolara Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda, göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmesi durumunda vurulacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolarla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, protestocuları 'isyancı' olarak nitelendirerek, Ulusal Muhafızların yüzüne tükürme eğiliminde olduklarını iddia ederek "Tükürürlerse vururuz. Onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vurulacağına söz veriyorum. Bu tür bir saygısızlığa izin verilmeyecek" dedi.

Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik böyle bir hareketi tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden felaket niteliğindeki isyanlara ilişkin açıklamasıdır" ifadelerini kullandı.