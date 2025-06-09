Trump\'tan sert uyarı: \'Tehlike görürsek sert davranırız\'

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki sınır protestolarına ilişkin açıklamasında "Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen ve üç gündür devam eden protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini ve gerekirse daha fazla asker konuşlandırabileceğini belirtti.

Trump, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

California eyaleti ve Los Angeles'taki Demokrat yöneticileri suçlayan Trump, bu olayların devamına izin vermeyeceklerini vurguladı.