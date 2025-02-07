Trump'tan UCM'ye Yaptırım Kararı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan UCM'ye Yaptırım Kararı

UCM, Trump'ın yaptırımlarına tepki vererek adalet sağlama taahhütünde bulundu.

07.02.2025 13:03
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım kararına tepki gösteren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), "Personelimizin yanında olacağımızı ve dünyanın dört bir yanındaki zulümlerin milyonlarca masum insana adalet ve umut sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. "UCM'nin ABD'yi ve yakın müttefikimiz İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu düşünüyorum" diyen Trump'a UCM'den yanıt geldi. UCM tarafından yapılan açıklamada, dünya çapında "adalet ve umut" sağlamaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, "ABD'nin yetkililerine yaptırım uygulamak, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermek amacıyla aldığı kararnameyi kınıyoruz" denildi.

Merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin açıklamasında, "Personelimizin yanında olacağımızı ve dünyanın dört bir yanındaki zulümlerin milyonlarca masum insana adalet ve umut sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "125 taraf devletimizi, sivil toplumu ve tüm ulusları adalet ve temel insan hakları için birlik olmaya çağırıyoruz" denildi.

Trump'tan UCM'ye yaptırım kararı

"UCM'nin ABD'yi ve yakın müttefikimiz İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın ABD ve İsrail dahil bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi olduğunu iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmış, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

UCM'nin ABD ya da İsrail üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını kaydeden Trump, "Her iki ülke de UCM'yi hiçbir zaman tanımamıştır ve her iki ülke de savaş kanunlarına sıkı sıkıya bağlı orduları olan gelişmiş demokrasilerdir" dedi. UCM'nin İsrail ve ABD'ye yönelik son eylemlerinin mevcut ve eski ABD personelini tutuklanma riskiyle karşı karşıya bırakarak tehlikeye attığını savunan Trump, "Bu kötü niyetli davranış, ABD'nin egemenliğini ihlal etme tehdidinde bulunmakta ve ABD hükümeti ile İsrail dahil müttefiklerimizin kritik ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

Giriş yasağı ve finansal yaptırımları kapsıyor

İmzaladığı kararnameyle UCM'nin "ihlallerinden" sorumlu olan yetkililerine ve ailelerine yönelik önemli yaptırımlar uygulanacağını aktaran Trump, bu yaptırımlar arasında "mal varlığı bloke etme", "ABD'ye giriş yasağı" ve "finansal işlem yasağı" tedbirlerinin bulunduğunu ifade etti.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı

UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamlarınca tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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