Trump\'tan Yabancı Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin hızlı şekilde öldüğünü kaydetti. Trump, diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğunu vurgulayarak, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bu durumun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve tüm bunların yanında bunun bir mesaj ile propaganda olduğunu da belirtti. Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığı'na ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.