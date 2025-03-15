Trump'tan Yemen'deki Husilere Askeri Harekât Emri

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" dedi.

"Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız"

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisinin "acınacak" derecede zayıf olduğunu kaydeden Trump, "Bu yüzden kontrolsüz Husiler ilerlemeye devam etti. ABD bandıralı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ya da Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 4 ay önce Kızıldeniz'den geçen son ABD Savaş Gemisi Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" dedi.

Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Aksi takdirde, daha önce hiç görmediğiniz cehennem sizin üzerinize yağacaktır" ifadelerini kullandı.

"Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir"

İran'a yönelik de açıklama yapan Trump, "Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını, başkanlık tarihinin en büyük yetkilerinden birini alan başkanlarını ya da dünya çapındaki nakliye yollarını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON