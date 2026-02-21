Trump'tan Yeni Gümrük Vergisi Kararı - Son Dakika
Trump'tan Yeni Gümrük Vergisi Kararı

Trump\'tan Yeni Gümrük Vergisi Kararı
21.02.2026 05:59
Trump, Yüksek Mahkeme'nin gümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından %10'luk küresel vergi getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini iptal etme kararı almasının ardından tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladığını duyurarak, "Bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini iptal etme kararı almasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçti. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladığını duyurarak, "Bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerine karşı oy kullanan üyelerinin kendilerinden utanması gerektiğini savunan Trump, "Kararları gülünçtü, ancak şimdi ayarlama süreci başlıyor ve daha önce kazandığımızdan daha fazla para kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere karşı stratejik bir silah olarak kullandığı ve ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerinin iptal edilmesine yönelik kararı 6'ya karşı 3 oyla kabul ederek Trump'ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu açıklamıştı.

Trump karara sert tepki göstermişti

Trump, karara sert tepki göstererek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar. Bir ülkeyi ortadan kaldırmama izin var ama küçük bir ücret almama izin yok. Ne kadar saçma" açıklamasında bulunmuştu.

Trump yeni tarife kararnamesi imzalayacağını açıklamıştı

Mahkemenin yaptığı şeyin tarifeleri iptal etmek değil, tarifeleri uygulama yollarından birinin önünü kapatmak olduğunu savunan Trump, kendisine tarife uygulama imkanı sağlayan başka yasalar olduğunu söylemişti. Diğer yasaları ve tarife uygulama yetkilerini kullanabileceğine dikkat çeken Trump, mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin aynen korunacağını ve bütünüyle yürürlükte kalacağını ifade etmişti. Trump, "Bugün ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan tarifelere ek olarak, (Ticaret Yasası) 122. madde uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife getiren bir kararname imzalayacağım" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

