Trump\'tan Yeni Tarifeler Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır 'ABD'den faydalandığını' belirten Trump, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor" ifadesini kullandı.
