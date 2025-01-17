Trump TikTok Yasağını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Trump TikTok Yasağını Değerlendiriyor

Trump, Yüksek Mahkeme'nin TikTok yasağını onayladıktan sonra kararını yakında vereceğini açıkladı.

17.01.2025 21:25
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ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin TikTok yasağını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme kararına herkes saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin bugün Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'u yasaklayan yasayı onaylamasının ardından açıklama geldi. ABD'nin 47. Başkanı olarak sçilen Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme kararı bekleniyordu ve herkes buna saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

"Zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak"

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu çabanın bir sonraki aşaması yani 19 Ocak'ta yürürlüğe girdikten sonra yasanın uygulanması ve yasaya uyulmasının sağlanması, zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yasağın uygulanmayacağı ve konunun 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakılacağı kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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