Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurdu

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaşadığı gerginliğin ardından Ukrayna'ya askeri yardımı durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da yaşadığı tartışma sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya ile müzakerelere başlaması yönünde baskı yapmak amacıyla Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararı aldı. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump barışa odaklandığını açıkça belirtti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı kalması gerekiyor. Bir çözüme katkıda bulunduğundan emin olmak için yardımımızı durdurup gözden geçiriyoruz" dedi.

Beyaz Saray'daki kriz

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Zelenskiy daha sonra Beyaz Saray'dan ayrılırken, ortak basın toplantısı iptal edilmişti. ABD-Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanamamıştı.

"ABD desteği olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor"

Trump dün, Zelenskiy'nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu yönündeki sözlerine sert tepki göstererek yardımın kesilebileceği sinyalini vermişti. Trump, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek. Bu adam ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON