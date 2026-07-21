Trump ve Burnham'dan Verimli Görüşme - Son Dakika
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Trump ve Burnham'dan Verimli Görüşme

21.07.2026 07:46
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Trump, Burnham ile telefon görüşmesinde petrol, ticaret ve askeri ittifakları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetlerini, ticareti, askeri ittifakımızı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesini ve daha birçok konuyu ele aldık" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden "mükemmel" ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, "Karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları görüşmek üzere çok uzak olmayan bir tarihte bir araya geleceğiz" dedi. Burnham'ı önemli bir görevin beklediğini vurgulayan Trump, "Ancak bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Elbette ABD de ona destek olmak için yanında olacak" ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin içeriğine ilişkin ise, "Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetlerini, ticareti, askeri ittifakımızı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesini ve daha birçok konuyu görüştük. Görüşme oldukça ilgi çekiciydi ve son derece iyi geçti" dedi. Trump, Burnham'a yeni görevinde başarılar diledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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