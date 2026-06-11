Trump ve Katar Emiri Görüştü - Son Dakika
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Trump ve Katar Emiri Görüştü

11.06.2026 23:27
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Trump, Katar Emiri Al Thani ile ABD-İran müzakerelerini ve bölgesel durumu değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefon görüşmesi yaparak, ABD- İran müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ABD-İran müzakerelerinin sonuçlarını ve müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi. Açıklamada, Trump'ın emire, anlaşmaya ilişkin düzenlemelerin duyurulmasından önce nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söylediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarını ele aldılar. Ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar başta olmak üzere, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiler" denildi.

Katar Emirlik Divanı, Al Thani'nin, anlaşmaya varılması yönündeki çabaları memnuniyetle karşıladığı ve bölgesel ile uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ayrıca bölge ülkeleri arasında barış ve iş birliği fırsatlarının artırılmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklediğini ifade etti. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Katar Emiri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İkram Ertürk İkram Ertürk:
    iyi bir gelişme gibi görünüyor açıkçası bölgede barış olması herkese fayda sağlar ama uygulamaya geçip geçmeyeceğini bilemiyorum umarım işler yolunda gider 0 0 Yanıtla
  • Feyza Uzunkaya Feyza Uzunkaya:
    yine sözde müzakere çıkacak bi şey mi çıkacak bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Sultan Kavas Sultan Kavas:
    bu tür görüşmeler çok önemli ya ben de dışişlerinde çalışıyordum zamanında böyle diplomasi işleri uzun sürer ama sonunda anlaşmaya varılırsa herkes kazanır diye düşünüyorum Katar da akıllı bir yer bu arada 0 0 Yanıtla
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