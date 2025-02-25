Trump ve Macron'dan Ukrayna İçin Barış Çağrısı

Politika

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, Avrupa'nın güvenlik sorumlulukları ve küresel barış süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trump: "Bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi"

Başkan Trump, toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması olduğunu belirterek, "Bugün Ukrayna'nın işgalinin üçüncü yıl dönümü ve ben başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti. Bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve sanırım bunu yapacağız," dedi.

Trump, savaşın insan kayıplarına yol açmaya devam ettiğini belirterek, "Her hafta binlerce insan ölüyor. Başta Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere yüz binlerce insan gereksiz yere hayatını kaybetti. Bütün bir Ukraynalı ve Rus nesli yok edildi. Artık bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin büyüklüğüne dikkat çekerek, " Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla, yüz milyarlarca dolar yardımda bulunmuştur. Biz 300 milyardan fazla harcadık, Avrupa ise yaklaşık 100 milyar dolar harcadı. Bu büyük bir fark ve bir noktada eşitlenmeliyiz," dedi.

Trump, Avrupa'nın bu süreçte daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Macron'un da kabul ettiği gibi, barışın sağlanmasının maliyet ve yükü sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da üstlenilmelidir. Avrupa, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol oynamalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump: "Ben savaş değil, barış getirmek istiyorum"

Trump, ABD'nin Ukrayna ile ekonomik işbirliğini de genişletmesi gerektiğini vurgularken, "İşte bu yüzden Ukrayna ile kritik mineraller, nadir topraklar ve diğer çeşitli konularda bir anlaşma yapmalıyız. Ölümleri durdurmanın ve dünyayı barışa kavuşturmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, Ukrayna'nın ve hatta Rusya'nın çıkarına olduğuna yürekten inanıyorum. Ben savaş değil barış getirmek istiyorum," dedi.

Biden yönetimini eleştiren Trump, "Yüz milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suiistimal tespit ettiğimizi söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce Rusya ile hiçbir şekilde iletişim yoktu ve Rusya telefonlara bile cevap vermiyordu. Ancak Beyaz Saray'a geldiğimde yaptığım ilk telefon görüşmelerinden biri Başkan Putin'le oldu. Bize büyük saygı gösterdiler ve bu savaşı sona erdirmek istediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Trump, müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Şu anda savaş devam ediyor ve bu barış sürecinin hızlandırılması gerekiyor. Anlaşma sağlandığında Ukrayna'da savaşın sona ereceğine inanıyorum," dedi.

Macron: "Barış Ukrayna'nın egemenliğini korumalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki barış sürecinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. "Bugün tüm G7 liderleriyle bir video konferans gerçekleştirdik. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ele almak, Ukrayna halkına desteğimizi ifade etmek ve kalıcı bir çözüm arzumuzu paylaşmak için önemli bir fırsattı" dedi.

Macron, Trump'ın Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda yaptığı anlaşmayı desteklediğini belirterek, "Başkan Zelensky ile birlikte çalışma ve ABD ile Ukrayna için çok önemli olan nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşmaya varma kararınızı takdir ediyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine yönelik büyük bir taahhüt anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Macron, barış sürecinin sağlam temellere oturtulması gerektiğini belirterek, "Biz hayat kurtarmak istiyoruz. Mahkumları, aileleri ve çocukları geri getirmek istiyoruz çünkü Ukrayna halkını etkileyen insani bir trajedi de var. Ancak bu barış, Ukrayna'nın teslim edilmesi anlamına gelmemelidir. Garantilerin olmadığı bir ateşkes anlamına gelmemelidir. Bu barış Ukrayna'nın egemenliğine izin vermeli ve Ukrayna'nın ilgili taraflarla müzakere yapmasına olanak tanımalıdır" dedi.

Macron, güvenlik garantileri kapsamında barış güçlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu güvenlik garantilerinin bir parçası olarak, barış güçlerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması konusunda diğer ülkeler de bu çabaya katılmaya hazırdır. Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Ukrayna ile birlikte güvenlik garantileri, Ukrayna'ya ait topraklar, yeniden yapılanma meselesi, ekonomi ve kritik madenler de dahil olmak üzere çok spesifik noktalarda kalıcı bir barış inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ancak Amerika'nın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Marcon: "Barış sürecinde somut adımlar atılıyor"

Macron, toplantıda somut ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Ukrayna tarafından kabul edilebilir bir teklif sunmak üzere Başkan Zelensky ile birlikte çalışıyoruz. Başkan Trump, kritik mineraller ve nadir topraklarla ilgili anlaşmayı sonuçlandırmak ve bu konuda birlikte konuşmak üzere çok yakında Başkan Zelensky ile bir araya geleceğini teyit etti. Bu, ileriye doğru atılmış çok önemli bir adımdır" dedi.

Macron, barış sürecinde Avrupa'nın da önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkeleri, Ukrayna ile birlikte güvenlik garantileri, Ukrayna'ya ait topraklar, yeniden yapılanma meselesi, ekonomi ve kritik madenler de dahil olmak üzere çok spesifik noktalarda kalıcı bir barış inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son olarak Macron, Trump yönetiminin Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma imzalaması durumunda Avrupa'nın bu süreci destekleyeceğini belirterek, "Başkan Trump'ın çabaları sayesinde Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma imzalanırsa ve biz garantileri sağlarsak, Rusya anlaşmayı ihlal ederse, o zaman barış sürecindeki herkesle çatışmış olur" dedi. - WASHINGTON