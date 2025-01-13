Trump ve Putin Görüşmesi Yakın

Politika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini ifade ederek, "En azından önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir görüşme bekliyorum" dedi.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etmişti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz yaptığı açıklamada, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve söz konusu telefon görüşmesinin gelecek gün ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini söyledi. Trump-Putin arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Waltz, "En azından önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir görüşme bekliyorum. Bu bir adım olacak ve bundan sonrasına bakacağız" ifadesini kullandı.

"Herkes Rusya- Ukrayna Savaşı'nın diplomatik olarak sona ermesi gerektiğini biliyor"

ABC News 'e konuşan Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin farkında olunduğunu kaydederek, "Herkes bunun bir şekilde diplomatik olarak sona ermesi gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Waltz, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'nı kontrol için askeri güç kullanma konusundaki ciddiyetine yönelik soruya ise, "Trump Arktik bölgesinde ve Batı Yarımküre'de karşı karşıya olduğumuz tehditler konusunda çok ciddi" dedi.

Trump, daha önce yaptığı bir basın açıklamasında Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederek, "O görüşmek istiyor, biz de ayarlıyoruz. Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu açıkça söyledi. Biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir savaş" ifadelerini kullanmıştı. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair ayrıntı vermemişti. - WASHINGTON