Trump ve Putin Ukrayna Savaşını Görüştü

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin ile "uzun ve verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Orta Doğu, enerji, yapay zeka ve doların küresel gücü gibi konuları ele aldıklarını ifade etti. Trump, "İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımız ve her iki ulusun da milyonlarca kayıp verdiği büyük tarihimizi andık" ifadelerini kullanarak, "Her iki ülkenin gücüne ve gelecekte iş birliğinin getireceği faydalara odaklandık" dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz"

Putin ile mutabık kaldıkları konulara değinen Trump, "Her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in kendi seçim kampanyasının sloganı olan "Ortak Akıl" (Common Sense) ifadesini kullandığını belirten Trump, "İkimiz de buna çok güçlü bir şekilde inanıyoruz. Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da anlaştık" dedi.

Görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bilgi vereceğini aktaran Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un liderliğindeki bir ekibin müzakereleri yöneteceğini ifade etti.

"Bu savaş benim dönemimde olmazdı"

Trump, "Milyonlarca insan, eğer başkan olsaydım asla yaşanmayacak bir savaşta hayatını kaybetti. Artık daha fazla can kaybedilmemeli" dedi.

Putin'e Marc Fogel teşekkürü

Trump, Putin'e, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD'li öğretmen Marc Fogel için teşekkür ederek, "Başkan Putin'e bu çağrıya ayırdığı zaman ve gösterdiği çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen karşıladığım harika bir adam olan Marc Fogel'i serbest bıraktığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu çabanın başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum" dedi. - WASHINGTON