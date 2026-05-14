Trump ve Xi: Ortak Gelecek Vurgusu
Trump ve Xi: Ortak Gelecek Vurgusu

14.05.2026 15:26
Trump, Xi ile Çin'deki yemekli görüşmede iki ülkenin ortaklıklarını vurguladı. İlişkilerin önemi belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile resmi devlet yemeğine katıldı. Xi, buradaki konuşmasında Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyet, Çin ziyareti çerçevesinde Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda verilen resmi devlet yemeğine katıldı. Aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de yer aldığı hükümet yetkilileri ve ABD'li iş insanları Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook gibi önemli isimlerin de yer aldığı resmi yemek, Çin Devlet Başkanı Xi'nin hitabı ile başladı.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiren Xi, "Çin ve ABD halkları büyük halklardır. Çin ulusunun büyük yeniden dirilişi ile Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi, birlikte ilerleyebilir. Birbirimizin başarılarına katkı sağlayabilir ve tüm dünyanın refahını daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.

"Bu ilişki doğru yürütülmeli ve asla bozulmamalıdır"

Trump ile iki ülke halklarının ve uluslararası toplumun beklentilerine karşılık vermek amacıyla sık sık görüştüklerini belirten Xi, "Bugün Başkan Trump ile Çin-ABD ilişkileri ve uluslararası bölgesel gelişmeler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk. İkimiz de Çin-ABD ilişkisinin, dünyanın en önemli ilişkisi olduğuna inanıyoruz. Bu ilişki doğru yürütülmeli ve asla bozulmamalıdır" ifadelerini kullanarak, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini aktardı. Xi, "Trump ile stratejik istikrara dayalı, yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Çin ile ABD arasında istikrarlı ilişkilerin iki ülkedeki 1,7 milyardan fazla insanın refahını ve dünyadaki 8 milyardan fazla insanın menfaatini etkilediğini ifade eden Xi, Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin anahtarının karşılıklı saygı olduğunu açıkladı.

Trump, Xi'yi Beyaz Saraya davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, programdaki konuşmasına Çin'deki "muhteşem" olarak nitelendirdiği karşılama ve nazik ev sahipliği nedeniyle teşekkür ederek başladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve birçok konuyu ele almak için "değerli" bir fırsat bulduklarını ifade etti.

Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihinden ve iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olmasından da bahseden Trump, "Bugün pek çok Çinli basketbolu ve kot pantolonu sevdiği gibi, ABD'deki Çin restoranlarının sayısı ülkedeki en büyük beş fast-food zincirinin toplamını geçmiş durumda. 250 yıllık ticaret ve karşılıklı saygı bağı, her iki ülkenin de yararına olacak bir geleceğin temelidir" dedi.

Amerikan ve Çin halklarının birçok ortak değeri olduğunu ve bu değerler üzerine birlikte daha büyük refah, iş birliği, mutluluk ve barış dolu bir gelecek inşa edebileceklerini söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

Trump, "Bu güzel karşılama için tekrar teşekkür ederim Başkan Xi. Bu akşam sizi ve eşiniz Peng'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'ı ziyarete davet etmekten onur duyuyorum. Şimdi, kadehimi Amerikan ve Çin halkları arasında güçlü ve kalıcı bağlar için kaldırmak istiyorum. Bu çok özel bir ilişki" ifadelerini kullandı. - PEKİN

