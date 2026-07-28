Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.

Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna basını ise, görüşmeye ilişkin haberlerde iki liderin Rus tarafına sunulacak bir hava ateşkesi önerisini de görüşmelerinin beklendiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye geçti. Trump, Zelenskiy ile Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.