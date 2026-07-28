Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı

Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Zelenskiy ile verimli bir görüşme yaparak destek ve barış konularını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.

Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna basını ise, görüşmeye ilişkin haberlerde iki liderin Rus tarafına sunulacak bir hava ateşkesi önerisini de görüşmelerinin beklendiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye geçti. Trump, Zelenskiy ile Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı

19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 19:35:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump-Zelenskiy görüşmesi: Barış ve savunma ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.