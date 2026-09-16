Trump, Venezuela’yı "uyuşturucuyla mücadelede başarısız ülkeler" listesinden çıkardı - Son Dakika
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Trump, Venezuela’yı "uyuşturucuyla mücadelede başarısız ülkeler" listesinden çıkardı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne sunulan belgede Venezuela’nın "uyuşturucuyla mücadeledeki yükümlülüklerini açıkça yerine getiremeyen ülkeler" listesinden çıkarıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne sunulan belgede Venezuela'nın "uyuşturucuyla mücadeledeki yükümlülüklerini açıkça yerine getiremeyen ülkeler" listesinden çıkarıldığını bildirdi. Trump, Kolombiya'nın da gelecek yıl uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ilerleme kaydetmesi halinde ülkenin söz konusu listeden çıkarılmasını değerlendirebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın "uyuşturucuyla mücadeledeki yükümlülüklerini açıkça yerine getiremeyen ülkeler" listesinden çıkarıldığını açıkladı. Trump'ın kararıyla birlikte Venezuela, 20 yıldan uzun süredir ilk kez söz konusu listeden çıkarılmış oldu.

Trump, ABD Kongresi'ne sunulan bir belgede, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümeti ile yürütülen iş birliğini işaret ederek, "Venezuela'nın uyuşturucu kontrolü taahhütlerini açıkça yerine getiremeyen bir ülke olarak tanımlanmasına son verilmesini kararlaştırdım. Geçiş hükümetinden narko-terörist grupların dağıtılması ve Venezuela üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması konusunda devam eden ve ölçülebilir ilerleme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kolombiya en önemli güvenlik ortağımız konumunu yeniden kazanma yolunda"

Trump, Venezuela'nın komşusu Kolombiya'nın da benzer şekilde listeden çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella'nın seçilmesine değinen Trump, "Kolombiya, yarımküredeki en önemli güvenlik ortağımız konumunu yeniden kazanma yolunda" dedi.

Trump, Kolombiya'nın gelecek yıl kokain üretiminde kullanılan koka bitkisinin agresif şekilde imha edilmesi ve narko-terörist şebekelerin dağıtılması konusunda ilerleme kaydetmesi halinde, ülkenin "açıkça başarısız" statüsünün kaldırılmasını değerlendireceğini ifade etti.

Söz konusu başarısız ülkeler listesinde son 12 aylık dönemde Afganistan, Bolivya, Myanmar ve Kolombiya'nın yer aldığı biliyor. Washington yönetimi, listede yer almasına rağmen Bolivya, Myanmar ve Kolombiya'ya yönelik ABD yardımının devam etmesinin ülkenin ulusal çıkarları açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD yasalarına göre başkan, uyuşturucu kaçakçılığında transit güzergah olarak kullanılan veya yasa dışı uyuşturucu üretiminde öne çıkan ülkeler ile uluslararası uyuşturucuyla mücadele yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen ülkeleri her yıl ABD Kongresi'ne bildirmekle yükümlü.

Venezuela, yeni karara rağmen 2027 mali yılı için ABD'nin önemli uyuşturucu geçiş ve yasa dışı uyuşturucu üreticisi ülkeler listesinde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıVenezuelaPolitikaSon Dakika

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