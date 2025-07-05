Trump Vergi İndirimleri Tasarısını İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinliğinde, Kongre tarafından onaylanan vergi ve harcama tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, söz konusu düzenlemenin ülke tarihindeki bu türden en kapsamlı yasa tasarısı olduğunu belirterek, "Bu tasarıyı imzaladığımda, şimdiye kadarki en büyük başarımızı resmiyete dökmüş olacağız" dedi.

Demokratların tasarıya tek bir olumlu oy vermediğine dikkat çeken Trump, "Bunu bekliyorduk, çünkü ya ülkeye ya bana ya da her ikisine karşı hissettikleri nefret çok büyük. Hiç destek vermediler ve bu utanç verici. Demokratlar tarafından öne sürülen herhangi bir olumsuz eleştiri görürseniz, bu tamamen bir aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

Trump, tasarının Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimini, en kapsamlı harcama kesintisini ve en büyük sınır güvenliği yatırımını kapsadığını kaydetti. Tasarıyı geçirmek için çaba gösteren Temsilciler Meclisi üyelerine ve senatörlere teşekkür eden Trump, "Bu yasa tasarısı, muazzam bir ekonomik büyümeyi ateşleyecek ve ülkeyi ayakta tutan fabrika çalışanları, çiftçiler, teknisyenler, garsonlar, polisler, itfaiyeciler, madenciler gibi çalışkan insanları güçlendirecek" dedi.

Trump, yalnızca dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olmayacaklarını, aynı zamanda en güvenli sınırlara da sahip olacaklarının altını çizdi. Ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım çekildiğini belirten Trump, "Borsa tarihinin en yüksek noktasında. İstihdam tarihinin en yüksek seviyesinde. Her şey zirvede ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasının ardından 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak nitelendirdiği düzenlemeyi imzalayarak yasalaştırdı.