Trump Yeni Gümrük Tarifesini Açıkladı

21.02.2026 19:57
Trump, gümrük tarifesini %10'dan %15'e çıkaracağını duyurduktan sonra mahkeme kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yaptığım kapsamlı inceleme sonucunda, yıllardır ABD'yi 'soyan' birçok ülkeye uygulanan yüzde 10'luk küresel tarifenin, tamamen yasal ve hukuken test edilmiş sınır olan yüzde 15'e çıkarılacağını ilan ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli ülkelere yönelik gümrük tarifeleri uygulamalarının ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmesinin ardından duyurduğu küresel tarifelere ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme kararını "Mahkeme tarafından aylarca süren değerlendirmelerin ardından çıkarılan, saçma, kötü yazılmış ve son derece Amerika karşıtı gümrük tarifeleri kararı" olarak nitelendirdi. Trump, "Yaptığım kapsamlı, detaylı ve eksiksiz inceleme sonucunda, ABD Başkanı olarak, derhal yürürlüğe girmek üzere, yıllardır ABD'yi 'soyan' birçok ülkeye uygulanan yüzde 10'luk küresel tarifenin, tamamen yasal ve hukuken test edilmiş sınır olan yüzde 15'e çıkarılacağını ilan ediyorum" dedi.

ABD Başkanı, "Önümüzdeki aylarda kısa bir sürede Trump Yönetimi yeni ve yasal olarak mümkün gümrük tarifelerini belirleyecek ve yayımlayacak" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla para kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladığını duyurarak, "Bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek" ifadelerini kullanmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerine karşı oy kullanan üyelerinin kendilerinden utanması gerektiğini savunan Trump, "Kararları gülünçtü, ancak şimdi ayarlama süreci başlıyor ve daha önce kazandığımızdan daha fazla para kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" demişti.

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere karşı stratejik bir silah olarak kullandığı ve ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerinin iptal edilmesine yönelik kararı 6'ya karşı 3 oyla kabul ederek Trump'ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu açıklamıştı.

Trump karara sert tepki göstermişti

Trump, karara sert tepki göstererek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar. Bir ülkeyi ortadan kaldırmama izin var ama küçük bir ücret almama izin yok. Ne kadar saçma" açıklamasında bulunmuştu.

Trump yeni tarife kararnamesi imzalayacağını açıklamıştı

Mahkemenin yaptığı şeyin tarifeleri iptal etmek değil, tarifeleri uygulama yollarından birinin önünü kapatmak olduğunu savunan Trump, kendisine tarife uygulama imkanı sağlayan başka yasalar olduğunu söylemişti. Diğer yasaları ve tarife uygulama yetkilerini kullanabileceğine dikkat çeken Trump, mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin aynen korunacağını ve bütünüyle yürürlükte kalacağını ifade etmişti. Trump, "Bugün ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan tarifelere ek olarak, (Ticaret Yasası) 122. madde uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife getiren bir kararname imzalayacağım" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

