Trump, Zelenskiy ile Görüşme Öncesi Açıklama Yaptı - Son Dakika
Politika

18.08.2025 16:44
Trump, Zelenskiy ile tarihi bir görüşmeye hazırlanırken Avrupa liderlerini önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, "Beyaz Saray'da büyük bir gün, bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderler ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider aynı anda bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

Trump, başka bir açıklamasında ise Gazze Şeridi'ndeki rehinelere ve İran'a yönelik saldırılara değindi. Trump, "Kalan rehinelerin geri dönüşünü ancak Hamas yok edildiğinde görebileceğiz. Bu ne kadar erken gerçekleşirse, başarı şansı da o kadar artacak. Unutmayın, yüzlerce rehinenin serbest bırakılarak, İsrail ve ABD'ye teslim edilmesi için müzakere yapan ve bunu sağlayan bendim. Sadece 6 ay içinde 6 savaşı sona erdiren bendim. İran'ın nükleer tesislerini yıkan bendim" dedi. - WASHINGTON

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Gazze, İran

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
