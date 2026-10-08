Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon'dan saldırı seçenekleri istendi - Son Dakika
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Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon'dan saldırı seçenekleri istendi

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Trump\'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon\'dan saldırı seçenekleri istendi
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The Atlantic dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayı değerlendirdiğini öne sürdü. ABD'li 2 yetkiliye dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Pentagon'dan seçim öncesi için İran'a yönelik saldırı seçenekleri hazırlamasını istedi. Yetkililer, planlamanın Trump'ın seçimlerden önce benzin fiyatlarını düşürme ve çatışmada ilerleme gösterme isteğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler yaklaşırken Trump yönetiminin İran'a yeni bir saldırı seçeneğini gündemine aldığı iddia edildi. Habere göre saldırıların kapsamı ve planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

PENTAGON'DAN SALDIRI SEÇENEKLERİ İSTENDİ

The Atlantic'in ABD yönetiminden 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ara seçimlerden önce İran'a yönelik saldırı seçeneklerini geliştirmesini talep etti. Yetkililer, bu planlamanın Trump'ın seçimlerden önce benzin fiyatlarını düşürme ve çatışmada ilerleme kaydetme konusundaki istekliliğini gösterdiğini ileri sürdü.

Saldırıların büyüklüğü, hedefleri ve yönetimin bu planlarla nihayetinde ilerleyip ilerlemeyeceğinin hala tartışıldığı belirtildi. ABD'li bir yetkiliye göre saldırı planı, savaş çabalarını koordine eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hazırlanıyor.

"TRUMP'IN ZAFER KAZANMIŞ GİBİ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYACAK"

Habere göre saldırı planlarını savunanlar bile sınırlı saldırıların tek başına İran'ı müzakere masasına getirmeyeceğini, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlamayacağını ya da seçim gününden önce benzin fiyatlarını düşürmeyeceğini kabul ediyor. Ancak aylardır süren kırılgan ateşkesin ardından atılacak yeni adımların Trump'ın gücünü göstermesine ve bir tür zafer ilan etmesine imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor. Bu adımların Cumhuriyetçilere seçim öncesinde ihtiyaç duydukları ivmeyi kazandıracağı düşünülüyor.

Adı açıklanmayan Cumhuriyetçi bir isim, "Bu, Trump'ın bir zafer kazanmış gibi görünmesini ve benzin fiyatlarının düşmeye başlamasını sağlayacaktır" dedi.

TRUMP'TAN ART ARDA SALDIRI SİNYALLERİ

Trump, ara seçimlerin ardından saldırılara yeniden başlama ihtimalini daha önce defalarca dile getirmişti. Trump, geçen ay Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, bir anlaşmaya varılmaması halinde "İran'ı yok edeceği" tehdidinde bulunmuştu.

"SON 6 AYDIR STOK YAPIYORUZ"

Trump, bu ayın başlarında Time dergisine verdiği röportajda da seçim sonrası saldırıların mümkün olduğunu yinelemiş ve "Son 6 aydır stok yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Geçen hafta ise ABD'nin savaşı "seçimden hemen sonra" kazanacağına inandığını söyleyen Trump, "Belki de seçimden önce" demişti.

Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecekTrump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Kaynak: İHA
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