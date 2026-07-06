TSK, NATO'nun İkinci Büyük Ordusu - Son Dakika
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TSK, NATO'nun İkinci Büyük Ordusu

06.07.2026 18:19
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın NATO'daki önemini vurguladı ve askeri gücünü öne çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TSK, NATO'nun İkinci Büyük Ordusu - Son Dakika

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