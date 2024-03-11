TÜBİS\'in Kullanıcı Dostu Bir Tasarıma Sahip Olması İçin Çalışma Yapılıyor

Vatandaşların tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapabilmeleri ve başvurularını kolayca takip edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi'nin (TÜBİS), kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olması ve mobil cihazlarda kolay kullanıma olanak sağlaması için Ticaret Bakanlığınca çalışma yapıldığı bildirildi.
İstanbul'da yaşayan İbrahim Paşalı, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, Üsküdar İlçe Tüketici Hakem Heyetinin karar ve uygulamaları ile tüketici hakem heyetine elektronik ortamda başvuru için oluşturulan TÜBİS'in internet sayfasının yetersizliğine ilişkin şikayetini dile getirdi.
Başvuruyu inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, taleple ilgili Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden bilgi istedi.
İlgili başvuruyu inceleyen Genel Müdürlük, İbrahim Paşalı'nın 31 Ağustos 2023'te e-Devlet sisteminden giriş yaparak TÜBİS üzerinden Üsküdar İlçe Tüketici Hakem Heyetine bir şirket aleyhine şikayette bulunduğunu ancak başvurunun gerekli koşulları karşılamadığı, eksik olduğu ve ilgili firmanın da savunma yapmaması nedeniyle başvuru hakkında "usulden ret" kararı verildiğini bildirdi.
Paşalı'nın TÜBİS ile ilgili şikayetini de değerlendiren Genel Müdürlük, bu alanda yürütülen çalışmayla ilgili bilgi paylaştı.
TÜBİS'in, tüketicilerin başvurularını elektronik ortamda ilgili tüketici hakem heyetine iletebildikleri ve tüketici hakem heyetlerinin tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrim içi bir sistem olduğu belirtilen açıklamada, ilgili yönetmelik gereğince tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde TÜBİS'i kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı.
Tüketicilerin yaşadıkları uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapabildiği gibi elden veya posta yoluyla başvuru imkanı da bulunduğu aktarılan açıklamada, "TÜBİS'in etkin çalışmadığı, cep telefonları ile uyumlu olmadığı ve eski bir arayüze sahip olduğu" iddialarına ilişkin de şu ifadelere yer verildi:
"Halihazırda kullanılan TÜBİS, 2017 yılından itibaren tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullanılmakta olup sistemin çalışmasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar Bakanlığımızca ivedilikle giderilmekte ve sistemin kesintisiz çalışması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte TÜBİS'in daha kullanışlı ve etkin çalışması amacıyla sistemin revizyonu çalışması Bakanlığımızca başlatılmış olup devreye alınacak yeni sistemin kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olması ve mobil cihazlarda kolay bir kullanıma olanak sağlaması planlanmaktadır."
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