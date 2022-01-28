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Tüfenkci: "Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar" - Son Dakika

Tüfenkci: "Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar"

28.01.2022 09:57
Tüfenkci: "Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrasında çatısında çökme meydana gelen Galericiler Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrasında çatısında çökme meydana gelen Galericiler Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, "Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar" dedi.

Malatya'da bir haftadır süren kar yağış nedeniyle çatılarında çökme meydana gelen Galericiler Sitesi'nde esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız bu zahmeti en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız da kendi mevzuatları çerçevesinde esnafımızın yanında olacaklar" şeklinde konuştu.

Karın bereket olduğunu ancak zahmete dönüşebildiğini ifade eden Tüfenkci, "Bir haftadır ilimiz ciddi anlamda kar yağışı aldı. Kar bereket ve rahmet ama tabi bir takım yerlerde de zahmete dönüşebiliyor. Özellikle belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız bu zahmeti en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar. Kar yağışı esnasında bir takım teknik eksiklerden dolayı özellikle Galericiler ve Mahrukatçılar sitesindeki bazı esnaflarımızın sundurmalarının çöktüğünü de görüyoruz. Geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Can kaybının olmamasının mutluluk verici olduğunun altını çizen Tüfenkci, " Öncelikle can kaybının olmaması hepimiz için mutluluk verici. Arkadaşlarımızın maddi kayıplarının bir kısmı sigortalıdır ama sigortalı olmayanlar ne gibi destekler alabilir bunu AFAD başkanımızla da görüştük. Tabi mevzuatlar el verdiği oranda yardımcı olma noktasında gayret gösterecekler. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız da kendi mevzuatları çerçevesinde esnafımızın yanında olacaklar. Bugün hem geçmiş olsun diyelim dedik bütün esnaf kardeşlerimize, hem de bu noktada bir şeyler yapılabilir mi onu konuşacağız. Ben tekrardan bütün esnafımıza geçmiş olsun diyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci: Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar
Tüfenkci: Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar
Tüfenkci: Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar
Tüfenkci: Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar

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Bülent Tüfenkci, Milletvekili, Malatya, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar' - Son Dakika


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