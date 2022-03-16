Tüfenkci: "Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Tüfenkci: "Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır"

16.03.2022 17:27
Tüfenkci: "Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,TBMM'de yaptığı konuşmada, "Projeler şeffaf olarak ve hesap verilebilirlik içerisinde herkese açık olarak yapılmaktadır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,TBMM'de yaptığı konuşmada, "Projeler şeffaf olarak ve hesap verilebilirlik içerisinde herkese açık olarak yapılmaktadır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,TBMM Genel Kurulu'nda, " Türkiye'de Kamu-Özel işbirliği modeli" ile ilgili söz alarak açıklamalarda bulundu.

Kamu-Özel işbirliği modelinin Turgut Özal ile birlikte başlatılan bir sistem olduğunu belirten Tüfenkci, "Türkiye'de Kamu-Özel işbirliği modeli ilk olarak 1980'lerin ikinci yarısında rahmetli Özal ile birlikte kullanılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda özel sektörün finansman kaynaklarının kullanılması yoluyla kamu alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve kamu hizmetinin yapılması amaçlanmıştır. Yap-işlet-devret sonucu ve Kamu Özel işbirliği neticesinde devlete yeni finans modeli geliştirmiştir. Böylelikle devletin, hükümetlerin yaptırımları daha hızlı gerçekleştirerek hem finansman yükünü azaltır hem de hizmetin hızlı yapılması sağlandı. Örnek olarak yap-işlet-devret ile kazalar ve kazalardaki ölüm oranı yüzde 86 oranında azalmıştır" dedi.

"Şeffaf bir şekilde yapılıyor"

Projelerin şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Tüfenkci, "Kamu Özel İşbirliği projeleri, şeffaf olarak ve hesap verilebilirlik içerisinde herkese açık olarak yapılmaktadır. Diğer yandan, KÖİ projelerine ilişkin tüm bu süreçler planlama aşamasından işletme aşamasına kadar şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan ticari sır niteliğinde olsa dahi, her yıl Sayıştay tarafından denetimler gerçekleştirilmekte ve bu denetim raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır. KÖİ birliğinde proje süresince kamu tarafından hiçbir harcama yapılmamaktadır. Klasik finansmana göre daha kısa sürede yapılmakta geri ödemesi daha uzun sürede olmaktadır. Örneğin, yine KÖİ modeli ile gerçekleştirdiğimiz İstanbul 3. Havalimanı Projesi'nin toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,25 milyar Avrodur. Projenin bugüne kadar 7,4 milyar Avro tutarındaki ilk fazı tamamlanmış ve havalimanı Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmıştır. Projenin işletme süresi 25 yıl olup, ilk 12 işletme yılı için uluslararası yolcu garantisi verilmiştir. 2019 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi garanti ödemesi yapmamıştır. Bilakis, garanti tutarı aşılmış ve aşan tutar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne aktarılmıştır. Ayrıca, havalimanını işletecek şirket tarafından Devletimize 25 yıl boyunca KDV hariç yaklaşık 22 milyar Avro kira ödemesi gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci: Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır

YORUMLAR
500
Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Malatya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır' - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:35:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tüfenkci: "Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement