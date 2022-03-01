Tüfenkci: "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık" - Son Dakika
Üye Girişi

Tüfenkci: "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık"

01.03.2022 15:03
Tüfenkci: "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Rusya-Ukrayna krizinin ülkeler için savunma yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek "Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayinde yerlilik oranları yüzde 28'lerdeydi bugün yüzde 80 'lere ulaştı daha da ilerlemeye...

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Rusya-Ukrayna krizinin ülkeler için savunma yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek "Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayinde yerlilik oranları yüzde 28'lerdeydi bugün yüzde 80 'lere ulaştı daha da ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, partinin mahalle başkanları ile Yeşilyurt Gedik sosyal tesislerinde bir araya geldi.

AK Parti'nin ana omurgasının mahalle başkanları olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Sizler Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin arkasında ve onun liderliğini yaptığı bir teşkilata mensupsunuz. Bu teşkilat ki Türkiye'nin 20 yılına damgasını vuran ve 20 yıldır eser üreten, hizmet üreten bir teşkilat. Baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde bu partinin sizlerin eseri olduğunu görüyoruz. Bizler bu partide siyaset yaparken gerçekten bu ülkeye hizmet etmenin de gururunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi AK Parti'ye mensup her bir ferdimizin bugün elini sıkamayacağı, yüzüne bakamayacağı hiç kimse yok. Toplumun her kesimine dokunduk herkesin az veya çok işini görmeye ve her kesimin işini görüp sorunlarını halletmeye çalıştık. Biz böyle bir partide siyaset yapmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna krizi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, yerli savunma vurgusu yaparak, "Dünyanın gittiği noktayı görüyorsunuz. Bir Ukrayna - Rusya krizinde bir Suriye krizinde, bir Gürcistan krizinde dünyanın ne halde olduğunu görüp ibret alıyoruz. Biz hep yerli ve milli olmamız gerektiğini ifade ediyorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylediğinde bazıları dalga geçiyordu, bazıları burun kıvırıyordu ama bugün geldiğimiz noktada kendi ayaklarımız üzerinde durmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ukrayna'ya gaz verip Rusya'yla dalaştıranların bugün hiçbir şey yapmadıklarını belki de perde arkasında güldüklerini görüyoruz. Kınamaktan öte, laftan öte bir şey yapmadıklarını da görüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayinde yerlilik oranları yüzde 28'lerdeydi bugün yüzde 80 'lere ulaştı daha da ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah 2023-2024'te bu ülke kendi savaş uçaklarını kendi jet uçaklarını yapabilir konuma gelmiş olacak. Kendi denizaltılarımızı yapıyoruz. Kendi milli harp filolarımızı oluşturuyoruz, gemilerimizi oluşturuyoruz, silahlarımızı yapıyoruz. Niye bu ülkenin bağımsızlığı için. Bu milletin dünya arenasında başı dik olsun diye çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu coğrafya ucuz bir coğrafya değil, burada kalmanın bedeli ağır" diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmanın Türkiye için nasıl bir şans olduğunu ne kadar önemli olduğunu son yaşanan olaylarla da görüyoruz. Dünyadaki gelişmelerden elbetteki Türkiye'de nasibini alıyor. Özellikle de 2020'den itibaren yaşadığımız salgını kimse unutmasın o süre içerisinde bütün dünyada ticaretin azaldığı daraldığı bir dönemde Türkiye de bundan etkilendi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da ekonomik olarak mücadele verildi. O günden itibaren hatırlayın bu şehir hastaneleri niye yapılıyor diyenler bu kadar masraf niye yapılıyor diyenler salgın zamanı ne kadarda önemli olduğunu gördüler. Biz hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız inşallah." - MALATYA

Tüfenkci: Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık
Tüfenkci: Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık

YORUMLAR
500
Kiev'de kalan ailesi için her sabah endişeyle uyanıyor: 'Bugün vuruldular mı diye düşünüyorum' Kiev'de kalan ailesi için her sabah endişeyle uyanıyor: 'Bugün vuruldular mı diye düşünüyorum' BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Malatya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık' - Son Dakika


Son Dakika
15:01 İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı!
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:11:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tüfenkci: "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement