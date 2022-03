Tüfenkci: "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 28'den yüzde 80'e çıkardık" - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Rusya-Ukrayna krizinin ülkeler için savunma yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek "Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayinde yerlilik oranları yüzde 28'lerdeydi bugün yüzde 80 'lere ulaştı daha da ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, partinin mahalle başkanları ile Yeşilyurt Gedik sosyal tesislerinde bir araya geldi.

AK Parti'nin ana omurgasının mahalle başkanları olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Sizler Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin arkasında ve onun liderliğini yaptığı bir teşkilata mensupsunuz. Bu teşkilat ki Türkiye'nin 20 yılına damgasını vuran ve 20 yıldır eser üreten, hizmet üreten bir teşkilat. Baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde bu partinin sizlerin eseri olduğunu görüyoruz. Bizler bu partide siyaset yaparken gerçekten bu ülkeye hizmet etmenin de gururunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi AK Parti'ye mensup her bir ferdimizin bugün elini sıkamayacağı, yüzüne bakamayacağı hiç kimse yok. Toplumun her kesimine dokunduk herkesin az veya çok işini görmeye ve her kesimin işini görüp sorunlarını halletmeye çalıştık. Biz böyle bir partide siyaset yapmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna krizi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, yerli savunma vurgusu yaparak, "Dünyanın gittiği noktayı görüyorsunuz. Bir Ukrayna - Rusya krizinde bir Suriye krizinde, bir Gürcistan krizinde dünyanın ne halde olduğunu görüp ibret alıyoruz. Biz hep yerli ve milli olmamız gerektiğini ifade ediyorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylediğinde bazıları dalga geçiyordu, bazıları burun kıvırıyordu ama bugün geldiğimiz noktada kendi ayaklarımız üzerinde durmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ukrayna'ya gaz verip Rusya'yla dalaştıranların bugün hiçbir şey yapmadıklarını belki de perde arkasında güldüklerini görüyoruz. Kınamaktan öte, laftan öte bir şey yapmadıklarını da görüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayinde yerlilik oranları yüzde 28'lerdeydi bugün yüzde 80 'lere ulaştı daha da ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah 2023-2024'te bu ülke kendi savaş uçaklarını kendi jet uçaklarını yapabilir konuma gelmiş olacak. Kendi denizaltılarımızı yapıyoruz. Kendi milli harp filolarımızı oluşturuyoruz, gemilerimizi oluşturuyoruz, silahlarımızı yapıyoruz. Niye bu ülkenin bağımsızlığı için. Bu milletin dünya arenasında başı dik olsun diye çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu coğrafya ucuz bir coğrafya değil, burada kalmanın bedeli ağır" diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmanın Türkiye için nasıl bir şans olduğunu ne kadar önemli olduğunu son yaşanan olaylarla da görüyoruz. Dünyadaki gelişmelerden elbetteki Türkiye'de nasibini alıyor. Özellikle de 2020'den itibaren yaşadığımız salgını kimse unutmasın o süre içerisinde bütün dünyada ticaretin azaldığı daraldığı bir dönemde Türkiye de bundan etkilendi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da ekonomik olarak mücadele verildi. O günden itibaren hatırlayın bu şehir hastaneleri niye yapılıyor diyenler bu kadar masraf niye yapılıyor diyenler salgın zamanı ne kadarda önemli olduğunu gördüler. Biz hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız inşallah." - MALATYA