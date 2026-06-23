Kadınların kamusal hayata katılım engelleri kaldırıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların kamusal hayata katılımını sınırlayan engeller önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve farklı ülkelerden genç Müslüman kadın liderleri bir araya getiren 'ALLY for Future Leadership Programı'na konuşmacı olarak katkı sağladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 'Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü' kapsamında gerçekleştirilen programda hitap eden Ercan, sürdürülebilirlik, teknoloji, liderlik ve diplomasi ekseninde kadınların geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekti. Kadınların yalnızca dönüşüm süreçlerine katılan aktörler değil, aynı zamanda toplumsal değişimin ve kalkınmanın öncüleri olduğunu vurgulayan Ercan, genç kadın liderlere geleceğin şekillenmesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

'KADINLARIMIZ HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE VARLIK GÖSTERMEKTEDİR'

Türkiye'nin son yıllarda kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların kamusal hayata katılımını sınırlayan engeller önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere gerçekleştirilen reformlar sayesinde kadınlarımız eğitimden siyasete, girişimcilikten kamu yönetimine kadar her alanda daha güçlü şekilde varlık göstermektedir" dedi.

'KADINLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MİMARLARIDIR'

Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne değinen Ercan, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve toplumsal bir dönüşüm alanı olduğunu belirtti. Kadınların tarih boyunca ailelerin, toplumların ve kaynak yönetiminin en önemli taşıyıcıları olduğuna dikkat çeken Ercan, "Bir kadın değiştiğinde aile değişir, aile değiştiğinde toplum değişir, toplum değiştiğinde ise ülkeler dönüşür. Bu nedenle kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN VE SIFIR ATIK VURGUSU

Konuşmasında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ne de özel bir yer ayıran Ercan, bu girişimin ulusal bir çevre projesinin ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir harekete dönüştüğünü ifade etti. Ercan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler platformlarında gündeme gelen ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen küresel bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasının yanı sıra gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da ifade etmektedir" dedi.

'6 MİLYON ÜYEMİZLE KADINLARIN GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

AK Parti Kadın Kolları teşkilatının yürüttüğü çalışmalara da değinen Ercan, dünyanın en büyük kadın siyasi hareketlerinden birine liderlik etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Ercan, "Bugün yaklaşık 6 milyon üyeye sahip olan teşkilatımız; eğitimden girişimciliğe, sosyal dayanışmadan çevre bilincine kadar birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde kadınlarımızla birlikte toplumsal dönüşüme katkı sunuyor, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

'DİPLOMASİ KADINLARLA DAHA ZENGİNDİR'

Tuğba Işık Ercan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kadınlar geleceğe dahil edilmeyi beklemiyor; geleceği zaten inşa ediyor. Bizim sorumluluğumuz, onların liderlik etmeleri için ihtiyaç duydukları fırsatları, özgüveni ve desteği sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kadınlarla mümkündür. Teknoloji kadınlarla daha güçlüdür. Diplomasi kadınlarla daha zengindir. Liderlik kadınlarla daha adildir. ve gelecek kadınlarla daha aydınlıktır."