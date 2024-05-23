TÜİK Raporu: Doğum Hızı Düşüyor, Evlilikler Zayıflıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TÜİK Raporu: Doğum Hızı Düşüyor, Evlilikler Zayıflıyor

TÜİK Raporu: Doğum Hızı Düşüyor, Evlilikler Zayıflıyor

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda TÜİK'in doğum hızı üzerine yayınladığı rapor hakkında 'Aile' vurgusu yaptı. Arıkan, raporda yer alan istatistiklere göre gençlerin evlilik yaşının ileriye gittiğini, evlenenlerin sayısının azalırken boşananların sayısının arttığını belirtti. Ekonomik sorunların da gençlerin yuva kurma isteğini engellediğini ifade eden Arıkan, konunun beka meselesi olduğunu vurguladı. Ancak yapılan oylama sonucunda, 'Türkiye'de düşen doğurganlık hızının sebeplerinin ve geleceğe yönelik etkilerinin araştırılması' konulu araştırma önergesi reddedildi.

23.05.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda TÜİK'in doğum hızı üzerine yayınladığı rapor hakkında 'Aile' vurgusu yaptı.

Haftalık çalışmasına Salı günü başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta Kobane Davası'nın sonuçlanması ve genel kurulun içinde DEM Partililerin protestoları nedeniyle ara vermişti. Bu hafta gündemde grupların araştırma önerileri ve Ticaret Hukuku vardı. Saadet Partisi Grubu'nun önerisi üzerine konuşan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, konuşmasında 'Aile' ve 'Beka' vurgusu yaptı. Arıkan; "Bir toplumun niteliği ve huzuru ailelerin refahıyla doğrudan ilgilidir, bu nedenle aile kurumu toplum için bir beka meselesidir. TÜİK'in açıkladığı son istatistikler hepimiz için endişe verici. TÜİK raporu, doğurganlık oranının düştüğünü, nüfusumuzun yaşlandığını, evlilik kurumunun da ciddi şekilde zayıfladığını söylüyor. Raporda önem arz eden 2 tane istatistik var. Bunlardan bir tanesi, gençlerimizin evlilik yaşının hızla ileriye gitmesidir. İkincisi, son 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 20 azalırken boşananların sayısı yüzde 47 artmıştır" dedi. Ekonomik sorunların başta geldiğine dikkat çeken Arıkan; "Şu gerçekle yüzleşmemiz gerekir; bugün, gençlerimizi yuva kurmaktan uzaklaştıran, kurulan

yuvayı bozan sebeplerin başında ekonomi gelmektedir. Düğün masrafları, fahiş kiralar, barınma ve beslenme sorunları, düşük ücretler, istihdam yetersizliği de gençlerimizin kafasındaki en önemli sorunlardan bazılarıdır. Yeni bir yuva kurulsa bile, bu yuvanın uzun ömürlü olmasına ya da büyümesine engel olan sorunları göz ardı ettiğimizde emin olun hiçbir kredi paketi, hiçbir teşvik, hiçbir kanun TÜİK'in, hepimizi üzen bu istatistiklerini

değiştirmez" ifadelerini kullandı. Arıkan konuşmasının sonunda; "Şimdi, biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; gelin, bu konuyu gündeme getirelim. Bu konu beka meselesidir. 'Beka' kavramını da en çok iktidardan duyduğumuza göre bu öneriye en fazla destek vermesi gereken iktidar partisidir" dedi.

Diğer parti gruplarının önerge üzerine konuşmaları tamamlanınca oylamaya geçildi. 'Türkiye'de düşen doğurganlık hızının sebeplerinin ve geleceğe yönelik etkilerinin araştırılması' konulu araştırma önergesi yapılan oylama sonunda reddedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Milletvekili, Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TÜİK Raporu: Doğum Hızı Düşüyor, Evlilikler Zayıflıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 14:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK Raporu: Doğum Hızı Düşüyor, Evlilikler Zayıflıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement