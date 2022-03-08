Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te - Son Dakika

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Manisa milletvekili İsmail Bilen ve 31 AK Parti milletvekilinin imzasıyla 19 maddelik Tüketicinin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile tüketici ve konut kredilerinde tüketicilerin ihtiyaç duymadıkları sigorta ve diğer yan ürünlere ilişkin sınırlama getiriliyor. Taksitli satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün muaccel kılınması ilişkin koşullar Türk Borçlar Kanunuyla uyumlu hale getiriliyor.

Ön ödemeli satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu hale getiriliyor ve konut teslimi azami 48 aya çıkarılıyor.

Devre tatil satışlarında yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla devre tatil sözleşmelerinin kapsamı ile düzenleme usul ve esaslar açıklığa kavuşturulmakta, ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanıyor. - ANKARA