TÜMADD Başkanı Göçmen'den Teröre Karşı Duruş - Son Dakika
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Politika

TÜMADD Başkanı Göçmen'den Teröre Karşı Duruş

TÜMADD Başkanı Göçmen\'den Teröre Karşı Duruş

TÜMADD Başkanı Şevket Göçmen, terör olaylarına karşı Türk milletinin birliğini savundu.

24.10.2024 11:30
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Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı Şevket Göçmen; Türkiye'de yaşanan terör olayları karşısında olmaya devam edeceğini söyledi.

Seçim meydanlarında Türk Milleti'ne verilen sözlerin tutulması gerektiği inancını taşıdıklarını ifade eden Göçmen açıklamasında; "Türk Milleti'nin karşısında duran ve dış güçlerin maşası olan zihniyetlerin içeride de var olduğu açıkça görülmektedir. Seçim meydanlarında sözler verip, seçim sonrası meclis çatısı altında koltuklarını koruma derdine düşen siyasi liderler, aslında millete değil kendi çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi. Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü; "Türk milleti; Kürdü, Alevisi, Çerkezi, Lazı ve Türkü ile bir bütündür. 40 yıldır verilen zarar, asla unutulmayacak ve bir gün hatırlatılacaktır. Dış güçlerin, özellikle Amerika ve İsrail'in maşası haline gelen Abdullah Öcalan ve teröristleri, yıllardır ülkemize saldırmakta, kız çocuklarımıza tecavüz etmekte, askerimize ve polisimize kurşun sıkmaktadır. Ancak, bu tasmalı teröristlerin başarılı olamayacağı aşikardır. Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak bu oyunlara hiçbir zaman ortak olmayacak, milletimizin birliğine ve dirliğine kasteden her türlü fitneye karşı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türk milleti, bütün kimlikleriyle tek bir millettir ve bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TÜMADD Başkanı Göçmen'den Teröre Karşı Duruş - Son Dakika

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