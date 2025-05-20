Tunç ve Chuychenko St. Petersburg\'da Buluştu

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile St. Petersburg'da bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13'üncü St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak için gittiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "13'üncü St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu için bulunduğumuz Rusya'da, Adalet Bakanı Sayın Konstantin Chuychenko ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğini geliştirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Karşılıklı güven anlayışına dayalı her alandaki ilişkilerimizi, yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın Konstantin Chuychenko ve heyetine ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.