Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Politika

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Yerine kayyum atanarak ev hapsi verilen Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan 30 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Aktarılan son bilgilere göre Birsen Orhan serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanması kararının alınmasının ardından önce gözaltına alınan birsen Orhan daha sonrasında 24 Kasım tarihinde ev hapsi şartı ile serbest bırakılmıştı. Birsen Orhan, Tunceli'nin Pertek ilçesinde gözaltına alınmış ve bu kararı sosyal medya hesabından şu şekilde duyurmuştu: "Gözaltına alınıyorum. Pertek emniyetince"

Birsen Orhan, 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da Tunceli Belediye eş başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan'ı görevden almıştı.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ, SERBEST KALDI

Birsen Orhan'ın avukatları tarafından tutuklama kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Birsen Orhan, tutukluluk kararına itiraz ardından serbest bırakıldı. Birsen Orhan'ın DEM Parti Tunceli İl Örgütü'ne gitmesi bekleniyor.