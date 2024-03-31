Tunceli\'de oy verme işlemi saat 16.00\'da sona erecek

Yedi İlde Seçmenler Sandık Başına Gitti

Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.