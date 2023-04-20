Tunusta Ennahda Hareketi Lideri Raşid El-Gannuşi Tutuklandı - Son Dakika
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Tunusta Ennahda Hareketi Lideri Raşid El-Gannuşi Tutuklandı

20.04.2023 10:22
Tunusta Ennahda Hareketi Lideri Raşid El-Gannuşi Tutuklandı

Tunusta Ennahda Hareketi lideri Raşid El-Gannuşi 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı. Gannuşi ve 11 Ennahda üyesi devlet güvenliğine karşı komplo suçlamasıyla yargılanıyor. Ennahda yetkilileri Muhammed el-Kumani ve Belkacem Hassan ile 6 Ennahda üyesi tutuksuz yargılanacak. Gannuşinin gözaltına alınması sonrasında Ennahda ofisleri kapatılmıştı.

Tunus'ta Ennahda Hareketi lideri Raşid El-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Tunus'ta Ennahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bu sabah saatlerinde tutuklandı. Nahda Hareketine mensup Tunuslu avukat Habib Ben Sidhom sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi ve 11 Ennahda üyesinin "devlet güvenliğine karşı komplo" suçlamasıyla yargılandıklarını bildirirken, Ennahda yetkilileri Muhammed el-Kumani ve Belkacem Hassan ile 6 Ennahda üyesinin sorgulanmaların ardından tutuksuz yargılanmalarına karar verildiğini söyledi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının ardından Ennahda'nın ülkedeki tüm ofisleri kapatılmıştı. Ennahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin gözaltına alınması "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirilmiş, "muhalefetteki siyasi aktivistlerin küfürleri"ne son vermesi ve Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Öte yandan, Tunus özel radyosu Mosaiqu FM tarafından yapılan haberde, Gannuşi'nin Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması sonucu sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirilmişti. - HARTUM

Kaynak: İHA
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