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Turgay Mert MHP İl Başkanı oldu - Son Dakika

Turgay Mert MHP İl Başkanı oldu

06.02.2022 22:56
Turgay Mert MHP İl Başkanı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardahan İl Başkanlığı görevine MHP Genel merkezi tarafından Turgay Mert getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardahan İl Başkanlığı görevine MHP Genel merkezi tarafından Turgay Mert getirildi.

MHP Ardahan İl Başkanı olarak atanan Turgay Mert yaptığı açıklamada, "MHP gibi tarihi şan ve şerefle dolu, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük bir özveri ile kurup, yeşertip, büyüttüğü bu partimizde İl Başkanı olarak layık görülmemden dolayı gururlu ve mutluyum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve görüşleri doğrultusunda Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Allah utandırmasın."

Mert, "Amacımız rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere bırakmış olduğu mirasa sahip çıkarak ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin açtığı yolda 'Lidere sadakat, Teşkilata bağlılık ve doktrine hizmet' düsturu çerçevesinde amasız fakatsız bir şekilde partimizi şehrimizde layık olduğu yere taşımaktır. Yok sayılacak, görmezden gelinecek bir hemşehrimiz bir dava arkadaşımız olmayacaktır. Bu nedenle önce ülkem sonra kendim diyebilen; ülkemizin menfaatlerini en kutsal varlığı sayan tüm hemşerilerimizi partimiz çatısı altına davet ediyorum. Bu çerçevede sayın Genel Başkanımızdan almış olduğumuz güçle şehrimizde yeniden bir gönül seferberliği başlattığımızı buradan ilan ediyorum. Bu gönül seferberliğimizde en büyük sermayemiz samimiyetimiz olacaktır. Ayrıca bugünden itibaren yerelde ve genelde "Cumhur İttifakına" en büyük katkıyı sunmak için gece gündüz çalışacağımızın; elini sıkmadığımız, boynuna sarılmadığımız bir tane hemşerimizin kalmayacağının sözünü vermek istiyorum" dedi. - ARDAHAN

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Turgay Mert MHP İl Başkanı oldu - Son Dakika


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