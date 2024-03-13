Turgut Altınok, Etimesgut\'ta düzenlenen iftar programına katıldı

Politika

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Balalılar Etimesgut Sincan Birlik ve Dayanışma Derneğince düzenlenen iftar programına katıldı.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Altınok, Ankara'da çok ciddi bir trafik ve ulaşım sorunu olduğunu, iftar yemeğine bir saatten fazla sürede gelebildiğini söyledi.

Seçimi kazandığı takdirde Etimesgut'a ve Sincan'a birçok hizmet yapacağını belirten Altınok, vatandaşlardan 31 Mart'ta kendisine ve Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'e oy vermesini istedi.