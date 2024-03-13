Turgut Altınok, Etimesgut\'ta düzenlenen iftar programına katıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Balalılar Etimesgut Sincan Birlik ve Dayanışma Derneğince düzenlenen iftar programına katıldı.
Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Altınok, Ankara'da çok ciddi bir trafik ve ulaşım sorunu olduğunu, iftar yemeğine bir saatten fazla sürede gelebildiğini söyledi.
Seçimi kazandığı takdirde Etimesgut'a ve Sincan'a birçok hizmet yapacağını belirten Altınok, vatandaşlardan 31 Mart'ta kendisine ve Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'e oy vermesini istedi.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve milletin derdine derman olmak için 1 Nisan'ı beklediklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edeceğini söyledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirtti ve mevcut İBB yönetiminin metro ihalelerini iptal ettiğini ve kaynakları İstanbullular için harcamadığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız' dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. Özel, Torbalı'da yapılan iftar programında konuştu ve Mardin'de yapılan konuşmaya değindi. Ayrıca, İsrail-Filistin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.
CHP'de, geçtiğimiz kasım ayındaki kurultayda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimden sonra CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceği öne sürüldü. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun şimdiden 550 delegeden imza sözü aldığı konuşuluyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emeklilerin düşük maaşlarını eleştirerek, Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sınırı sorununa dikkat çekti. Erbakan, adaletli paylaşımın milli görüşün temel gereği olduğunu vurguladı ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ayrıca, banka borçlarının artışına ve faiz ekonomisine değindi ve mutabakat metninde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini ve Kırıkkale'nin savunma sanayiinde Ankara ile yarışır bir duruma geldiğini belirtti. Bakan Fidan, Kırıkkale'nin büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yaptığını da vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, bu kararı kabul etmediğini söyledi. Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını ifade etti.
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