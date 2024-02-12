Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Şereflikoçhisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Şereflikoçhisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı

Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Şereflikoçhisar\'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı

Turgut Altınok, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaparak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getiremediğini ileri sürdü. Altınok, göreve seçildiğinde şahlanış, eser ve hizmet döneminin başlayacağını belirtti.

12.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.

Ankara Caddesi'ndeki merkezin açılışına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile AK Parti Ankara Milletvekilli Murat Alparslan da katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getiremediğini ileri sürdü.

Kendisinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Altınok, "Altınok, kar yağsa, yağmur yağsa sırılsıklam ıslansa yine sokaktadır, -10 derecede ayaz olsa sokaktadır." dedi.

Ankara'nın son 5 yılının yerel hizmetler anlamında boşa geçtiğini savunan Altınok, 31 Mart'ta göreve seçildiğinde şahlanış, eser ve hizmet döneminin başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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