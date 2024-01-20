 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok - Son Dakika
Üye Girişi

Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Sincanlılarla bir araya geldi. Altınok, 'Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok' dedi. Altınok, buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'nın 5 yıllık bir kaybı olduğunu ifade etti ve sahte anketlerin gerçeklik payının olmadığını belirtti.

20.01.2024 - 14:50,
Abone Ol

Turgut Altınok: "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok"

ABB Başkan adayı Altınok

ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Sincanlılarla bir araya geldi. Altınok, "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Sincan Kültür Evi'nde 57 mahalle muhtarı ve 100 sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Altınok burada yaptığı konuşmada kendisinin fildişi kulelerinden seyredenlerden insanlardan olmadığını ifade ederek, "Biz sosyal medyadan sahte paylaşımlar yapanlardan değiliz. Altınok sokağın adamı, Altınok halkın adamı" diye konuştu.

"Sahte anketler yayımlıyorlar"

ABB Başkan adayı Altınok, buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'nın 5 yıllık bir kayıbı olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı'nda da bu anketler yapıldı. Yapılan anketlerde yüzde 57 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? anket Sincan, Burası en az yüzde 75" şeklinde konuştu.

Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Turgut Altınok, Sincan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement